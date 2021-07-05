مشروع تحت الإنجاز.. «الزوراء».. مشروع سياحي سكني متكامل

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع الزوراء في عجمان مشروعاً سياحياً بيئياً سكنياً متكاملاً، يمتد على طول 15 كيلومتراً من الواجهة المائية وكيلومترين من الشاطئ وخور خاضع لحركة المد والجزر، ما يجعله المكان الأمثل للنشاطات والرياضات المائية.

ويتم تطوير المشروع على مراحل، حيث أعلنت شركة تطوير الزوراء الأسبوع الماضي البدء في أعمال تسوية الأرض في حي «ديستريكت 9»، الذي يتألف من 583 قطعة أرض.

وتقوم شركة «AIMS» بتنفيذ أعمال التسوية وأعمال البنية التحتية في الأرض لتكون جاهزة للمستثمرين من أجل تشييد منازلهم.

ويقع «ديستريكت 9» عند المدخل الرئيس لمنطقة الزوراء، والذي يمتد على مساحة 345 ألف متر مربع.

ويضم فنادق خمس نجوم ومنتجعات ومراسي يخوت ومطاعم ومقاهي، فضلاً عن مساحات من محمية القرم، وملعب غولف.

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