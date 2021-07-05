مجموعة الحبتور تطوّر أحد أبراجها بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الحبتور، أمس، أنها تقوم حالياً بالعمل مع الشركة الإماراتية الناشئة «الجودي تكنولوجيز» لتركيب تقنية «برين بوكس» المتطورة للذكاء الاصطناعي، والمتخصصة في توفير الطاقة في أحد الأبراج التجارية المرموقة التابعة لمجموعة الحبتور، حيث ستمكّن هذه التقنية نظام التدفئة والتهوية والتكييف في البرج من تشغيل نفسه من دون أي تدخل بشري، ما سيتيح للبرج توفير ما يقارب 25% من الطاقة الكهربائية المستهلكة فيه، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة والبصمة الكربونية للمبنى بنسبة تراوح بين 20 و40%، وتحسين مستوى الراحة للموظفين في المبنى بنسبة تصل إلى 60%.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات الفنية والهندسية في مجموعة الحبتور، يوسف شلبي: «نحن في مجموعة الحبتور نبحث دائماً عن تقنيات وحلول الاستدامة المبتكرة، التي تعود بالنفع على استثماراتنا وعلى البيئة والمجتمع بشكل عام. كما أننا فخورون جداً بأن نكون من الداعمين الأوائل لشركات التكنولوجيا الإماراتية الصاعدة التي تجلب مثل هذه التقنيات المبتكرة لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة».

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