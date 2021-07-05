«دناتا للسفريات» تكشف عن 10 وجهات للعطلات الأكثر طلباً خلال الصيف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «دناتا للسفريات»، المتخصصة في تقديم خدمات السفر في دولة الإمارات، عن أبرز وجهات العطلات طلباً للمسافرين من الدولة خلال موسم الصيف الحالي وما بعده، مشيرة إلى أن المسافرين من المواطنين والمقيمين، يركزون خلال المدة من يوليو الجاري إلى أكتوبر المقبل على الوجهات ذات البروتوكولات الواضحة، التي لا تتطلب حجراً صحياً عند الوصول، والتي تتوافر رحلات مباشرة إليها.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الوجهات الـ10 الأكثر طلباً للمسافرين من الدولة هي: المالديف، سيشيل، زنجبار في المحيط الهندي، فضلاً عن المدن والمناطق الساحلية والريفية في كل من تركيا واليونان وروسيا وجورجيا وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الوجهات الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية، بما فيها أورلاندو في ولاية فلوريدا، ونيويورك.

ارتفاع الطلب

وقالت مديرة المنتجات في «دناتا للسفريات»، إيميلي جنكينز: «لاحظنا قبيل عطلة الصيف ارتفاعاً في الطلب على الوجهات التي سهلت متطلبات الدخول، وفتحت أبوابها أمام متلقي اللقاح»، لافتة إلى أن «حملة التطعيم المتقدمة التي تقودها دولة الإمارات، أسهمت في توسيع خيارات السفر أمام المواطنين والمقيمين في الدولة».

وأضافت أن «الثقة بالسفر ارتفعت، خصوصاً إلى الوجهات التي تستقبل المسافرين منذ فترة طويلة، ولديها بروتوكولات واضحة من دون حجر صحي، وتتوافر إليها رحلات مباشرة من الدولة»، مشيرة إلى أن أفضل مثال على ذلك المالديف، وجهة السفر الأولى خلال صيف 2021، حيث فتحت أبوابها أمام المسافرين من دولة الإمارات منذ يوليو 2020.

ثقة واهتمام

وذكرت جنكينز أن «ثقة المسافرين ارتفعت، وزاد اهتمامهم بالسفر إلى أوروبا بشكل كبير، خصوصاً مع استمرار الوجهات الشهيرة في فتح أبوابها أمام السياح الدوليين»، مضيفة أنه «على الرغم من أن كل دولة تعتمد بروتوكولات معينة خاصة بها، إلا أن الاتجاه لدى الجميع هو تخفيف قيود السفر أمام متلقي اللقاح».

وبيّنت أن «الوجهات الأكثر شعبية التي تستقبل المسافرين من دولة الإمارات منذ مدة طويلة هي تركيا واليونان وروسيا، حيث يختار المسافرون إسطنبول أو الساحل التركي والمدن الرئيسة في روسيا، مثل موسكو وسانت بطرسبرغ والجزر الشهيرة في اليونان، بما فيها سانتوريني وميكونوس».

وتابعت أن «المدن والريف الإيطالي وجورجيا تشهد هي الأخرى طلباً كبيراً، إضافة إلى الشواطئ في قبرص، في حين ارتفعت معدلات البحث والحجوزات على الدول التي فتحت أبوابها أخيراً لاستقبال الزوار، بما فيها فرنسا وإسبانيا ومالطا».

ولفتت إلى أن الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية يشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، لاسيما إلى أورلاندو «عاصمة الملاهي في العالم»، ونيويورك «مدينة الأضواء».

تغيير الوجهات

وتوقعت «دناتا للسفريات»، أنه مع إطلاق مزيد من الوجهات للمسافرين من دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة، بما فيها بوكيت، أن يتغير ترتيب الوجهات الـ10 الأكثر شعبية للمسافرين خلال الصيف.

وأشارت إلى أنه مع ارتفاع الطلب على السفر إلى جزر المحيط الهندي، وفتح موريشيوس أبوابها لاستقبال الزوار في يوليو، وارتفاع الطلب على السفر إلى أوروبا مع فتح سويسرا وأيرلندا أبوابهما، وتوقع فتح وجهات أخرى في جميع أنحاء القارة، فإن من المرجح أن يستمر الطلب على هذه الوجهات مرتفعاً طوال موسم الصيف وما بعده.

تجارب متكاملة

قالت مديرة المنتجات في «دناتا للسفريات»، إيميلي جنكينز، إن 58% من نسبة حجوزات العطلات مع «دناتا للسفريات» إلى المحيط الهندي خلال الصيف الجاري، تتضمن جميع الوجبات، فيما اختار 8% وجبات الفطور فقط، ما يعكس رغبة معظم المسافرين في تجارب متكاملة، وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال. وأوضحت أن فترات الإقامة للعام الجاري زادت بنسبة 30%، مع قيام مزيد من العملاء بحجز سبع ليال وأكثر، مقارنة مع متوسط إقامة من ثلاث إلى خمس ليال في السنوات الماضية.

• المسافرون يركزون على الوجهات ذات البروتوكولات الواضحة.

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