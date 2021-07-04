"طيران الإمارات" تحدد خيارين للحجوزات الملغاة بعد تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

علقت شركة طيران الإمارات، جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار التعليق الذي سيسري اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق الرابع من يوليو الجاري في تمام الساعة 2300 بالتوقيت المحلي، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأكدت الناقلة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد الخام من يوليو 2021 للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

ولفتت إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال "طيران الإمارات" للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وبينت "طيران الإمارات" أنه بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإنها توفر خيارين أمام العملاء، هما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.



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