«ديار» تطلق ناطحة سحاب بمليار درهم في «الخليج التجاري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة ديار للتطوير العقاري، أمس، إطلاق مشروع ناطحة السحاب «ريغاليا»، بقيمة مليار درهم، في منطقة الخليج التجاري بدبي، مشيرة إلى أن عمليات البناء ستبدأ في أغسطس المقبل، فيما من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2024.

وأفادت الشركة في بيان، بأن الشقق الفاخرة في البرج السكني الجديد المكوّن من 70 طابقاً، ستحتوي على تقنيات المنزل الذكي، مثل وظائف التحكم المتوافقة مع الهواتف الذكية، ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه.

كما يحتوي البرج على مرافق اجتماعية، مثل منطقة للشواء، ومناطق خاصة للطعام، وصالة خاصة للسكان، علاوة على مناطق لعب للأطفال داخلية وخارجية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ديار للتطوير»، سعيد القطامي، إن «ناطحة السحاب (ريغاليا)، سترسي آفاقاً جديدة لأسلوب الحياة العصري الراقي في قلب دبي».

بدوره، قال نائب رئيس المبيعات في الشركة ناصر عامر: «إلى جانب المرافق التي يزخر بها البرج، ستوفر الشقق الفاخرة للسكان تجهيزات منزلية مدمجة».

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