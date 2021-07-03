منصة لمساعدة الشركات المحلية على «التحول السحابي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة «ويبرو» العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات الأعمال، عن تعاونهما في إطلاق منصة جديدة متعددة السحب لمساعدة الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على مواكبة متطلبات التحول السحابي، وذلك عبر اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين.

وأفادت الشركتان في بيان، بأنهما تسعيان عبر هذه الشراكة، إلى تزويد المؤسسات بمحفظة متكاملة من الحلول والقدرات الرائدة على مستوى القطاع لتسهيل إدارة البنية التحتية الرقمية ونقلها إلى السحابة، وذلك بما يتماشى مع أهداف كلا الشركتين وجهودهما المشتركة لتبسيط وتسريع عجلة التحول الرقمي واعتماد السحابة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستمكّن الشراكة الجديدة، المؤسسات من تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى وزيادة عائد الاستثمار الناتج عن عمليات ترحيل وإدارة البنية التحتية الرقمية عبر بيئات التشغيل متعددة السحب.

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