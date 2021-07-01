إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

المصدر: وام - أبوظبي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزا مستحقا بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العمومية للمنظمة اليوم.

و قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله بن طوق المري، في تصريح له إن إعادة انتخاب دولة الامارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني يعكس المكانة المرموقة والثقة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني الإماراتي عربيا ودوليا، والذي أثبت رغم التحديات التي فرضتها الجائحة ديناميكيته و مرونته و التي مكنته من مباشرة التعافي السريع وتجاوز آثار هذه الأزمة.

و أشار إلى أن قيادة دولة الامارات الرشيدة تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربى المشترك وتولي دعم قطاع الطيران المدني في الدول العربية أهمية كبرى خاصة في الوقت الراهن الذي يفرض العديد من التحديات.

وأعرب عن فخره بنجاح مسيرة قطاع الطيران المدني ومكانته المميزة وبنيته التحتية المتطورة وأكد مواصلة مد جسور التعاون مع جميع الدول العربية والعمل على انعاش اقتصاد المنطقة.

من جانبه أعرب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة و تأكيدا على مكانة الدولة بوصفها محركا رئيسيا و متميزا في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وقال إن دولة الإمارات تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك وأضاف : " سنواصل دعم المنظمة و العمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم خططها الاستراتيجية والإدارية إلى جانب دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعافي قطاع الطيران المدني علاوة على دعم ورعاية مصالح الدول العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي و بناء الجسور و الروابط التي تضمن مستقبلا آمنا و مستداما يسهم في ارتقاء قطاع الطيران المدني العربي إلى مكانة مرموقة عالميا.

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