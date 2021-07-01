"اتصالات" تقدم عروض مميزة في مهرجان مفاجآت صيف دبي 2021

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت "اتصالات" بصفتها الشريك الاستراتيجي لمهرجان صيف دبي، عن توفير خصومات لغاية 65% على مجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات لتشكل الفرصة المثالية لاقتناء أحدث الأجهزة ومنح الهدايا بالتزامن مع موسم الصيف.

ويتاح للعملاء الاستفادة من عروض "اتصالات" في مهرجان صيف دبي والخصومات المتوفرة على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، وأجهزة التلفاز الذكية، والملحقات، والأجهزة الأخرى من أشهر العلامات التجارية مثل هواووي، وسامسونج و" Xiaomi"، و"Sony" و"Bose" عبر خطط دفع ذكية بأقساط مرنة لغاية 24 شهر للأجهزة بقيمة 500 درهم إماراتي كحد أدنى، مع خدمة التوصيل مجاناً لطلبات الشراء عبر الإنترنت.

ويمكن شراء هذه الأجهزة عبر الموقع الإلكتروني www.etisalat.ae، أو من خلال تطبيق My Etisalat UAE، وكافة أفرع "اتصالات" في أنحاء الإمارات خلال فترة المهرجان واعتباراً من 1 يوليو ولغاية 4 سبتمبر 2021.

وتنعقد نسخة هذا العام من مهرجان صيف دبي على مدار 10 أسابيع لتوفر مجموعة من الصفقات والعروض الحصرية تشمل التسوق والفنادق والمأكولات والترفيه وغيرها.

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