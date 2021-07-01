«جيريز دناتا» تنال اعتماد التوزيع الجيد للمنتجات الدوائية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصلت شركة «جيريز دناتا»، الرائدة في تقديم الخدمات الأرضية بباكستان، على شهادة اعتماد لممارسات التوزيع الجيد في مناولة المنتجات الدوائية في منشأتها الحديثة بكراتشي.

ويركز برنامج ممارسات التوزيع الجيد على أنظمة المستودعات، ومراكز التوزيع التي تقوم بتخزين وتوزيع منتجات الدواء، أو التي تحتوي على مكونات دوائية حساسة.

ويضمن البرنامج، الذي يرتكز على معايير صارمة، اتساق أنظمة إدارة الجودة في جميع مراحل سلسلة التوريد.

وتقدم «جيريز دناتا» خدمات المناولة للشحنات الحساسة للحرارة في منشأة شحن حديثة بمطار جناح الدولي.

كما توفر المنشأة، إمكانية التحكم في درجة الحرارة بكل غرفة، حسب قواعد حفظ المنتج.

وتُمنح الأدوية واللقاحات أولوية التحميل والتفريغ لضمان نقلها بسرعة من دون تغيير في درجات الحرارة، كما يتلقى فريق المناولة في الشركة تدريباً خاصاً للتعامل مع مثل هذه الشحنات الحساسة.

وقال نائب رئيس «جيريز دناتا»، سيد حارس رازا: «فخورون بأن نكون أول مزود خدمات أرضية يحصل على شهادة اعتماد لممارسات التوزيع الجيد المرموقة، في وقت يتزايد الطلب على النقل السريع والآمن للقاحات والمنتجات الدوائية». وأضاف أن «هذه الشهادة تؤكد قدرتنا على نقل تلك المنتجات وفقاً لمعايير دولية صارمة، وتوفير خدمات آمنة وذات جودة عالية للناقلات الجوية وعملائها».

يشار إلى أن «جيريز دناتا» مشروع مشترك تأسس عام 1993 بين مجموعة «جيريز» الباكستانية وشركة «دناتا»، حيث بدأ بتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطار كراتشي الدولي، ثم شهدت عمليات «جيريز دناتا» توسعات هائلة وسريعة في باكستان، إذ توفر الآن جميع خدمات المناولة الأرضية لـ15 ناقلة جوية في سبع مطارات، ويقوم فريق عملها بمناولة 150 ألف طن من الشحنات سنوياً.

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