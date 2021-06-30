"اتصالات" تعلن عن خططها الطموحة لشبكة الجيل السادس 6G

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

أعلنت "مجموعة اتصالات" اليوم عن خططها الطموحة الخاصة بالأجيال المستقبلية من شبكات الهواتف المتحركة، من خلال جهودها الكبيرة نحو تحقيق شبكة الجيل السادس 6G، وإجراء البحوث، وتطوير المعايير الدولية التي تعتبر بمنزلة اللبنات الأساسية لمنظومة الجيل السادس من الشبكات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات"، في الجلسة التي حملت عنوان "إعداد خارطة طريق نحو شبكة الجيل السادس 6G"، ضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة ببرشلونة، وهو الحدث السنوي الأبرز في قطاع الاتصالات، والذي تجري فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو وإلى 1 يوليو 2021.

وأكد عبد الرزاق على أن تقدم وتطور تقنيات الهواتف المتحركة الجديدة أصبح أكثر سرعة من أي وقت مضى، مشيراُ إلى أن توفر مميزات وإمكانيات جديدة، واستخدام ترددات الموجة المليمترية في شبكة الجيل الخامس 5G، جاء نتيجة لهذا التقدم، والذي من المتوقع أن يكتمل بطيف تيراهيرتز في شبكة الـ 6G. مضيفاً أن "اتصالات" هي واحدة من الشركات الطموحة التي تخطو خطوات فعالة وسباقة نحو الجيل السادس من الشبكات.

وأشار الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات"، "إن الإنجازات الكبيرة والهامة التي حققتها "اتصالات" اليوم على صعيد تغطية شبكة الجيل الخامس، وتطوير السحابة المحلية، والحوسبة المتنقلة الطرفية (MEC) ، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة ، فضلاً عن ريادتها العالمية بتحقيق أعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، والتي وصلت إلى تغطية أكثر من 99% من المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت نتيجة للاستراتيجية طويلة المدى التي تمهد الطريق نحو شبكة الـ 6G".

مضيفاً "نحن ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات العالمية ووضعها في أيدي عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يسهم في تعزيز مجتمعنا الرقمي. وكجزء من رؤيتنا المستقبلية فإن تفاعلات شبكة الــ 6G تتجاوز شبكات الأرض إلى الفضاء، لتمكين عصر جديد من الخدمات وسيناريوهات الاستخدام مع حجم حركة بيانات عالية ’تيرابايت‘، مما يؤدي إلى تفاعل غير عادي بين الإنسان والآلة. كما تعمل "اتصالات" على ترقية أدوات وقدرات مركز البحث والتطوير التابع لها لتعزيز مساهمتها في توحيد المعايير العالمية 6G ضمن المنتديات والتحالفات الدولية".

يتمثل الطموح الذي يمكن لشبكة الجيل السادس تحقيقه في تحويل حالات الاستخدام التي استهدفتها شبكة الجيل الخامس إلى استقلالية متكاملة وبشكل تام، والانتقال من الخيال العلمي إلى الواقع، وروبوتية العملية البشرية، والعلاقة من إنسان إلى إنسان، ومن إنسان إلى آلة، وعلاقة الآلة بالآلة. تتطلب تقنية 6G حوكمة اتصالات مرنة، وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات. ويُنظر إلى هذه التكنولوجيا على أنها تمكن التغطية الجديدة في الفضاء وعبر البحار بالإضافة إلى الأرض.

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