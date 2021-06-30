"اتصالات" تطلق الباقة التلفزيونية "أهلاً روسيا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "اتصالات" اليوم، عن إطلاق الباقة التلفزيونية "أهلاً روسيا" بالتعاون مع شركة إدارة ترخيص المحتوى "سوا رايتس مانجمنت" ومقرها دولة الإمارات.

وأوضحت "اتصالات" في بيان، أن اشتراك الباقة الجديدة يحتوي على أفضل 21 قناة تلفزيونية روسية من مختلف الأنواع بما في ذلك الأفلام المتميزة، والترفيه العام، وبرامج الأطفال، والأفلام الوثائقية، والمحتوى الرياضي والكوميدي، مشيرة إلى أن الباقة متاحة الآن للعقارات السكنية في جميع أنحاء الدولة مقابل اشتراك شهري بمبلغ 100 درهم تُسدد إلى "اتصالات".

وتتضمن الباقة التلفزيونية قنوات شهيرة مثل القناة الأولى، وTNT، وTNT4، وFriday، وDetsky، وMir، وOur Favorite Kino، وCarousel وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": خالد الخولي: "يسعدنا إطلاق باقة (أهلاً روسيا) لعملائنا الناطقين باللغة الروسية حيث تتواجد في الإمارات جالية روسية كبيرة ويسرّنا أن نوفّر لهم القنوات والبرامج المفضلة لديهم بدعم من شركة (سوا رايتس مانجمنت)".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سوا رايتس مانجمنت"، علي العجوز: "مرة أخرى، تفخر شركة (سوا رايتس مانجمنت) بالعمل مع شركة اتصالات لتقديم محتوى ترفيهي متميز وحصري للناطقين باللغة الروسية في جميع أنحاء دولة الإمارات".







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