«عزيزي» تضيف بحيرة كريستالية عملاقة إلى مشروع «ريفيرا» في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري عن إضافة بحيرة كريستالية عملاقة تشبه حوض سباحة ضخماً بطول يجاوز 2.7 كيلومتر، وتغطي مساحة تزيد على 130 ألف قدم مربعة، ستمتد عبر مشروع «ريفيرا» بالكامل في «مدينة محمد بن راشد».

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه فضلاً عن أرضياتها الزرقاء، وتعبئتها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه النقية الصافية والمحلاة، سيكون من السهل الوصول إليها عبر ممشى البحيرة الذي سيضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمحال؛ يُتوقع أن تكون البحيرة فائقة الحيوية والنشاط، إذ سيكون بمقدور المقيمين الاستمتاع بالنزهات على طول ضفافها التي تحاكي الشواطئ البحرية.

وكشفت «عزيزي للتطوير العقاري» أنه بعد مفاوضات طويلة مع «شركة نخيل العقارية»، المطور الرئيس للمنطقة، نجحت «عزيزي» في الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء البحيرة، لإضافتها إلى مشروعها الرئيس المكون من 71 مبنى توفر بمجملها 16 ألف وحدة سكنية على الواجهة البحرية في «مدينة محمد بن راشد».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي: «يسعدنا الكشف عن إضافة البحيرة الكريستالية في قلب مدينة محمد بن راشد، كجزء من مشروع (ريفيرا)»، لافتاً إلى أن الأمر تطلب الكثير من التخطيط، إذ يشارك العديد من الأطراف ذات الصلة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة وجعلها حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف: «يسرنا الإعلان عن هذا المشروع الضخم الذي يتطلب كمية هائلة من المياه النقية، ومن المؤكد أن هذه البحيرة التي سيتم بناؤها خلال العام المقبل، ستحقق عائداً ضخماً على الاستثمار في وحدات (ريفيرا)».

ووفقاً لبيان الشركة، سيتم حالياً استبدال القناة المخطط لها سابقاً، والتي قد تحتوي على مياه بحر غير نقية ولا يمكن السباحة فيها، لتطوير البحيرة الجديدة التي يمكن للمقيمين الاستفادة منها بشكل أفضل، ما يساعد على توفير مناظر أجمل للمشروع.

يشار إلى أن «ريفيرا» مشروع مجتمعي على الواجهة البحرية، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي قرب «مركز ميدان ون مول» الذي يجري تطويره، و«مضمار ميدان لسباق الخيل» الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسة في دبي.

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