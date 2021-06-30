«دبي للخدمات المالية» تفتح باب التسجيل في «رخصة اختبار الابتكار»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعت سلطة دبي للخدمات المالية، الشركات المحلية والدولية إلى التقدم بطلب للمشاركة في الدورة المقبلة من «برنامج رخصة اختبار الابتكار»، لافتة إلى أن التسجيل سيكون متاحاً من الأول إلى 31 يوليو المقبل، وسيتم عقب ذلك دعوة الشركات المقبولة للالتحاق بالبرنامج، وأفادت «دبي للخدمات المالية» بأن «برنامج رخصة اختبار الابتكار»، الذي تم إطلاقه عام 2017، هو برنامج تنظيمي مرخص يمكّن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية، ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي، ضمن بيئة تنظيمية مقيدة، موضحة أنه يجب على الشركات تقديم شرح واضح عن نموذج العمل المزمع، والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة.

وقال الرئيس التنفيذي لدى السلطة، برايان ستايروولت، إن الابتكار يجلب وعداً بزيادة التنافسية، والشمول المالي، وتحسين الخيارات المتاحة للمستهلكين عبر توفير المنتجات والخدمات الجديدة الأكثر جدوى وكفاءة. وأضاف أنه «مع زيادة الحاجة إلى هذه الحلول، تزداد الحاجة إلى مزودي حلول موثوق بهم، ولذالك يتيح البرنامج بيئة مباشرة لاختبار المنتجات والخدمات، ونماذج الأعمال المبتكرة».

وأفادت بأنه منذ إطلاق البرنامج، في مايو 2017، تقدمت 105 شركات للالتحاق بالبرنامج، فيما تم قبول 51 منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news