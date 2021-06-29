ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود خلال يوليو

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91» ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وبقيمة وصلت إلى تسعة فلوس لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 12 فلسا مقارنة بأسعار يونيو الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» من 2.38 درهم لليتر، ليصل إلى 2.47 درهم، بزيادة بلغت تسعة فلوس، فيما سجل سعر ليتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من سعر 2.27 درهم، ليصل إلى 2.35 درهم بزيادة ثمانية فلوس، في حين ارتفع سعر ليتر البنزين «إي بلس 91» من 2.19 درهم إلى 2.28 درهم بزيادة تسعة فلوس، حيث تأتي هذه الزيادات للشهر الرابع على التوالي.

وسجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا أيضا من 2.30 درهم لليتر، ليصل إلى 2.42 درهم بارتفاع قدره 12 فلسا، اعتبارا من بداية يوليو المقبل.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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