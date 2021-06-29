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    أثرياء بنغلاديش يشترون عقارات بدبي بقيمة 123 مليون درهم

    المصدر:
    • الإمارات اليوم - دبي
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    أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول جنسيات مستثمري العقارات بدبي أن الجنسيات الأعلى استثماراً للأثرياء من حيث القيمة كانت من نصيب 5 جنسيات هي على التوالي:

    بنغلاديش في المركز الأول بحجم استثمارات 123.3 مليون درهم، تلتها هولندا ثانية بـ 117.67 مليوناً، وسويسرا ثالثة بـ 111.25 مليوناً، والصين رابعة بـ 107.9 ملايين، وألمانيا في المركز الخامس بـ 105 ملايين درهم.

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