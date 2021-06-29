أثرياء بنغلاديش يشترون عقارات بدبي بقيمة 123 مليون درهم
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول جنسيات مستثمري العقارات بدبي أن الجنسيات الأعلى استثماراً للأثرياء من حيث القيمة كانت من نصيب 5 جنسيات هي على التوالي:
بنغلاديش في المركز الأول بحجم استثمارات 123.3 مليون درهم، تلتها هولندا ثانية بـ 117.67 مليوناً، وسويسرا ثالثة بـ 111.25 مليوناً، والصين رابعة بـ 107.9 ملايين، وألمانيا في المركز الخامس بـ 105 ملايين درهم.
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