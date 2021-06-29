«سياحة رأس الخيمة» تكشف عن برنامج استثماري

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن برنامج استراتيجي واستثماري يحمل عنوان «اختر رأس الخيمة» (SelectRAK)، مشيرة إلى أنه من شأن هذا البرنامج المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للسياحة والاستثمارات والتجارب الفاخرة بأسعار معقولة.

ويأتي إطلاق المبادرة التي تحظى بدعم حكومة الإمارة بالتعاون مع شركة «آرتون كابيتال» الرائدة في مجال الاستشارات الحكومية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن البرنامج يهدف إلى دفع عجلة النشاط السياحي والاستثماري في رأس الخيمة عبر المزايا الواسعة التي يقدمها للمستثمرين مثل تأشيرة الإقامة طويلة الأمد وفقاً لمعايير تضعها الحكومة، وبالتالي تعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارة والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مثل الرعاية الصحية والضيافة والتعليم والتجارة والتجزئة وتوفير فرص العمل الجديدة ومساعدة الشركات والمؤسسات المحلية على النجاح والازدهار.

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضاً إلى دعم المستثمرين في تسجيل الشركات العالمية وتشغيلها في الإمارة ومساعدتهم على السكن والاستقرار وسط الأجواء الطبيعية، لافتاً إلى أن المستثمرين الذين يحققون المعايير المنصوص عليها في اللوائح الحكومية، سيحصلون على تأشيرات الإقامة طويلة الأمد.

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