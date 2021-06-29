اقتصادية دبي تعلن عن 26 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كرّمت اقتصادية دبي 26 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة عام 2020، التي تشمل بشكل أساسي «جائزة دبي للجودة»، و«برنامج دبي للخدمة المتميزة»، وذلك في حفل افتراضي، تماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19».

الجودة والتميز

وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، إن تكريم الفائزين يعكس استمرارية نجاح جوائز التميز لقطاع الأعمال في تعزيز الجودة والتميز، كمحفز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال وجودة الخدمات.

وأضاف: «يسعدنا أن نرى أن العدد الإجمالي للمتقدمين في دورة 2020 للجوائز ظل كما هو، مقارنةً بالدورة السابقة، على الرغم من التحديات السائدة»، لافتاً إلى أن الجوائز شهدت زيادة بنسبة 300% في عدد الطلبات والأعضاء منذ الإطلاق. وتابع القمزي: «مكّنت جوائز التميز لقطاع الأعمال الشركات من التكيف مع التغييرات، والحفاظ على استمرارية النمو بعد جائحة كورونا، حيث أضفنا (القدرة على التكيف) معياراً جديداً في تقييم الجوائز، في وقت أظهر فيه أكثر من 90% من الأعضاء في (برنامج دبي للخدمة المتميزة) امتثالاً للإجراءات الاحترازية ضد الجائحة، ما يشير إلى الاهتمام بتطبيق التميز بين المشاركين في الجوائز».

جوائز الجودة

وفازت «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» - قسم خدمة الزبائن (قطاع الخدمات) بجائزة دبي العالمية للجودة، في حين فازت ترانسجارد (الخدمات اللوجستية) بجائزة دبي الذهبية للجودة. وفازت كل من مجموعة صيدلية أستر (الرعاية الصحية)، وبولغري ريزورت دبي (قطاع السياحة) بجائزة دبي للجودة.

وفاز بجائزة دبي التقديرية للجودة كل من «إيه جي باور»، وبوهليبة للمقاولات (قطاع المقاولات)، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (قطاع التعليم).

الخدمات الذكية

وفاز في فئة قطاع الخدمات الذكية التي تمت إضافتها في جائزة أفضل علامة تجارية ضمن «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، كل من مصرف الشارقة الإسلامي (قنوات التواصل الاجتماعي)، و6th ستريت (تطبيق هاتف محمول).

أفضل علامة تجارية

وشملت قائمة الفائزين بجائزة «أفضل علامة تجارية» أيضاً كلاً من: دبي مول (مراكز التسوق)، كارترز (متاجر الأزياء)، الصكوك الوطنية (الخدمات)، صيدلية أستر (الصحة واللياقة البدنية)، القرية العالمية (الضيافة والترفيه)، أسواق للتجزئة (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، وأميركان توريستر (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، كهربائيات إيروس (متاجر التجزئة المتخصصة)، وماتلان (دول مجلس التعاون الخليجي).

أفضل محل تجاري

وضمت قائمة الفائزين بجائزة «أفضل محل تجاري للخدمة» ضمن «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، كلاً من: جي 2000 - أبوظبي مول (متاجر الأزياء)، بنك رأس الخيمة الوطني – فرع الرمس (الخدمات)، الرستماني الدولية للصرافة – ناصر سكوير (الخدمات)، صيدلية هيلث فيرست 23 (الصحة واللياقة البدنية)، مطعم قصر الهند – مول رأس الخيمة (الضيافة والترفيه)، هايبرماركت اللولو - الكرامة (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، ألعاب جيكي – بوادي مول (متاجر التجزئة المتخصصة)، إنفينيتي- شارع الشيخ زايد (متاجر التجزئة المتخصصة).

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