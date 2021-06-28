12.7% ارتفاع في سعر سهم العالمية القابضة بسوق أبوظبي المالي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

صعد سهم العالمية القابضة المدرجة في سوق أبوظبي المالي خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 12.67 % إلي 116.9درهماً تزامناً مع مرور يوم واحد من إدراج سهم ألفا ظبي التابعة لها .

وارتفع بنسبة 175 % منذ بداية 2021، بعدما قفز من مستوى 42 درهماً في 3 يناير 2021، وصولا لـ 116.9 درهم بجلسة اليوم، وهو أعلى أسعاره التاريخية.

وبدأ التداول أسهم شركة ألفا ظبي القابضة في سوق أبوظبي المالي، صباح أمس ويبلغ رأسمال الشركة 10 مليارات درهم، وتعمل في 5 قطاعات ولديها 25 شركة تابعة.

ويذكر أن ألفا ظبي اشترت حصة 12 % في شركة الدار العقارية في مارس الماضي.

ويشار إلى أن "ألفا ظبي" التي تتركز أعمالها في قطاع العقارات والبناء، استحوذت الشهر الماضي على حصة 12% في الدار العقارية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها شركة "سوبليم للاستثمارات التجارية".

وأعلنت الشركة العالمية القابضة في شهر أبريل/ نيسان الماضي, عن إكمالها عملية شراء حصة 45% في شركة ألفا ظبي القابضة؛ لتصبح "العالمية القابضة" بعد هذه الصفقة، ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في سوق أبوظبي، بعد شركة "اتصالات.

ويذكر أن ألفا ظبي اشترت حصة 12 بالمائة في شركة الدار العقارية في مارس الماضي.

ويشار إلى أن "ألفا ظبي" التي تتركز أعمالها في قطاع العقارات والبناء، استحوذت الشهر الماضي على حصة 12 % في الدار العقارية، من خلال إحدى الشركات التابعة لها شركة "سوبليم للاستثمارات التجارية".

وأعلنت الشركة العالمية القابضة في شهر أبريل/ نيسان الماضي, عن إكمالها عملية شراء حصة 45 % في شركة ألفا ظبي القابضة؛ لتصبح "العالمية القابضة" بعد هذه الصفقة، ثاني أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في سوق أبوظبي، بعد شركة "اتصالات.

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