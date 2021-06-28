تحديثات تشترط شهادة «عدم ممانعة» لبيع شرائح المحمول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق نسخة محدثة من سياسة متطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المحمول.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن التحديثات شملت بعض الجوانب المتعلقة بتسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المحمول، إذ نصت التحديثات الجديدة على وجوب تواصل مقدم طلب تسجيل منفذ البيع، مع المرخص له المعني، للحصول على شهادة «عدم ممانعة» تتضمن معلومات عن منفذ البيع ومعلومات عن البائعين.

وأكد البيان أن هذه التحديثات تعكس حرص الهيئة على حصول المتعاملين على شرائح الهاتف المحمول الخاصة بهم من خلال منافذ بيع معتمدة، وتلبي المعايير التي وضعتها الهيئة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة، المهندس سيف بن غليطة، إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحرص على إطلاق وتحديث السياسات التي من شأنها ضبط العلاقة بين المتعامل والمرخص لهم ومنافذ البيع، والحفاظ على حقوق الأطراف كافة، وتأمين خدمات متطورة وحديثة وسلسة تحقق سعادة ورضا جميع المتعاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد أن التطور الكبير والسريع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يفرض العمل بشكل سريع ودقيق لتحديث السياسات ذات الصلة، بما يسهل تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي يقدمها القطاع.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع بحرص، أداء منافذ بيع شرائح الهاتف المحمول في الدولة، وتعمل على تسهيل عملية حصول المتعاملين على أرقامهم الخاصة بسهولة ويسر وأمان.

وتابع: «وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، (قانون الاتصالات) وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، يعتبر بيع شرائح الهاتف المحمول وتوفير خدمات الاتصالات، نشاطاً منظماً، ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات والمنافذ التابعة لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة».

وأكد أن الهيئة وضعت سياسة خاصة بمنافذ البيع، تعمل دائماً على تحديثها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في القطاع، وقد هدفت من خلال التحديثات الأخيرة إلى تنظيم عملية تسجيل منافذ البيع، والتأكد من صلاحية وقدرة منفذ البيع على تقديم الخدمات المتعلقة كافة بالحصول على شرائح الهاتف المحمول.

وذكرت الهيئة أنه من منطلق مسؤوليتها عن قطاع الاتصالات، فإن فرق عمل الهيئة تقوم بجولات ميدانية على منافذ البيع للتأكد من استيفائها الشروط كافة التي تنص عليها سياسة منافذ بيع شرائح الهاتف المحمول.

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