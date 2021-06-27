اقتصادية دبي و«إتش إس بي سي» يدعمان «إعرف عميلك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت اقتصادية دبي وبنك «إتش إس بي سي» تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «إعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات «بلوك تشين» في دولة الإمارات، حيث أصبح «إتش إس بي سي» رابع بنك عضو مؤسس في تحالف المنصة.

وكانت اقتصادية دبي، أطلقت هذه المبادرة في فبراير من عام 2020 بالشراكة مع البنوك الأعضاء المؤسسين، حيث تسهم منصة «إعرف عميلك» في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أمانا وانسيابية للعملاء مستخدمي الخدمات الرقمية، كما تسمح بمشاركة البيانات التي تم التحقق منها بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية من خلال التقنيات المتقدمة.

ويدعم المبادرة أيضاً شركة «نوربلوك» العالمية الرائدة في مجال تقنيات «بلوك تشين» التي تتيح مشاركة البيانات المنظمة.



وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري: «يسرنا في اقتصادية دبي تواجد بنك (إتش إس بي سي) المباشر على منصة تبادل بيانات العملاء (إعرف عميلك) المعتمدة على (بلوك تشين) في دولة الإمارات، الأمر الذي سيعطي المستثمرين خياراً إضافياً لفتح حساباً مصرفياً رقمياً مع هذا البنك المتميز».

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