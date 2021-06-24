المبنى1 بمطار دبي الدولي يستقبل المسافرين بعد توقف دام 15 شهرا

المصدر: دبي - وام

استقبل " مطار دبي الدولي " في المبنى-1 و الكونكورس D - صباح اليوم و بعد توقف دام 15 شهرا أول المسافرين على متن رحلة طيران ناس (XY201 ) القادمة من العاصمة السعودية الرياض.

و تم افتتاح الكونكورسD المرتبط بالمبنى رقم 1 بواسطة قطار المطار في فبراير 2016 كمحطة رئيسية لتواجد ما يزيد عن 65 شركة طيران دولية في مطار دبي الدولي.

و سيشهد إعادة افتتاح المبنى 1 العودة التدريجية لشركات الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة من المبنى 2 و المبنى 3 حيث يستعد قطاع الطيران لزيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها.

و يوفر ( المبنى 1 ) خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.

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