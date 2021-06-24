مجلس إدارة «أركان» يقرّ الاستحواذ على «حديد الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أركان لمواد البناء» (أركان)، العاملة في مجال تصنيع مواد البناء والتشييد في دولة الإمارات، عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة استراتيجية للاستحواذ على شركة «حديد الإمارات» المصنّع المتكامل الرائد لإنتاج الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت «أركان» في بيان اليوم، بأن مجلس الإدارة، قرر توصية مساهمي الشركة بالموافقة على العرض الذي تلقته من الشركة القابضة العامة «صناعات» بتاريخ التاسع من مايو الماضي للاستحواذ على «حديد الإمارات»، المملوكة بالكامل لـ«صناعات» والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «حديد الإمارات» إلى «أركان»، على أن تصدر «أركان» لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5.1 مليارات سهم عادي في «أركان» عند إغلاق الصفقة.

ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أركان» بـ0.798 درهم للسهم الواحد. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك «صناعات» ما يناهز 87.5% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ«أركان».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أركان»، جمال سالم الظاهري، إن «صفقة الاستحواذ على (حديد الإمارات) تسهم في تسريع طموحاتنا عبر توحيد أعمال اثنتين من أبرز شركات القطاع في دولة الإمارات، وتساعد بالتالي في توسيع محفظة منتجاتنا وزيادة مبيعاتنا بشكل كبير».

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