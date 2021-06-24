"ميدان" تناقش خطة لإعادة هيكلة ديون بـ2.6 مليار دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مصادر، بأن شركة "ميدان للتطوير العقاري" ستجتمع مع دائنيها الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة إعادة هيكلة ديون تصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولار، بهدف منحها وقتا لتسديد المستحقات المالية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المصادر، قولها، إن شركة "برايس ووترهاوس" كانت تعمل مع "ميدان" لوضع اقتراح سيتم تقديمه في اجتماع مع البنوك والدائنين التجاريين.

وأوضحت أن إجمالي ديون ميدان يبلغ نحو أربعة مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار تتطلب إعادة هيكلة، لافتة إلى أن الشركة ستطلب (بموجب الخطة) تمديد مدفوعات هذه المبالغ لفترة تتراوح بين 8 و10 سنوات.

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