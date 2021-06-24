«الإمارات الإسلامي» يقدم أسعاراً تفضيلية للضمانات التجارية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، عن إطلاق حملة ترويجية، توفر أسعاراً تفضيلية على الضمانات التجارية لمتعامليه الحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الراغبين في تقديم المناقصات أو العاملين على مشروعات تابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات.

وأفاد المصرف في بيان بأن الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر 2021، تأتي تأكيداً على التزام «الإمارات الإسلامي» بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لاسيّما أنها تمثل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتوظف أكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.

وذكر أن تخفيض أسعار الضمان التجاري، يسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص تكاليفها التشغيلية، موضحاً أنه يمكن لمتعاملي الخدمات المصرفية للأعمال التجارية الاستفادة من الأسعار الجديدة للضمانات ذات المدة الثابتة أو المفتوحة، أو الضمانات القابلة للتجديد التلقائي، التي تُمنح عادة للمتعاملين الذين يحتفظون بهامش نقدي كافٍ لإصدار الضمان.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، إن «دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس قائمة أولويات (الإمارات الإسلامي)، ومن هذا المنطلق، يسعدنا إطلاق هذه الحملة الترويجية التي توفر أسعاراً تفضيلية».

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