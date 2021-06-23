"مبادلة" تستحوذ على حصة 2.6% في شركة "EN+"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أنها استحوذت على حصة قدرها 2.6% في شركة "EN+" الرائدة عالمياً في قطاعي الألمنيوم منخفض الكربون والطاقة المتجددة.

وأوضح بيان صادر اليوم، أنه بموجب هذا الاستحواذ، أصبح إجمالي حصة "مبادلة" في الشركة 2.86% على أساس مخفف بالكامل.



وتعادل الحصة الجديدة التي تم الاستحواذ عليها 16 مليونا و641 ألفا و700 سهم من إجمالي الأسهم العادية لهذه الشركة المدرجة في سوق موسكو للأوراق المالية ويتم تداول شهادات الإيداع العالمية لأسهمها في سوق لندن للأوراق المالية.

وقال رئيس برنامج شركة "مبادلة" للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة، فارس سهيل المزروعي، إن "شركة (EN+) حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وهي مؤهلة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين".

وأضاف أن "الشركة تتمتع بموقع ريادي في قطاعي الطاقة النظيفة والألمنيوم، ونحن سعداء بانضمامها إلى محفظة استثمارات مبادلة الناجحة والمتنامية في روسيا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "EN+"، لورد باركر أوف باتيل: "نحن سعداء بقرار (مبادلة) زيادة حصتها في (EN+)، الأمر الذي يؤكد قدرة شركتنا على اجتذاب مستثمرين عالميين في مستوى (مبادلة)".

وأضاف أن "(مبادلة) معروفة بالتزامها بالاستثمارات التي تحقق أثراً إيجابياً مستداماً ولذا فانضمامها إلينا يعزز من الثقة في استراتيجيتنا التي تهدف إلى قيادة قطاعنا نحو الاقتصاد منخفض الكربون".

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