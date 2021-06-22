25 ألف مورِّد لـ «إكسبو 2020 دبي» يستفيدون من رقمنة المشتريات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد معرض «إكسبو 2020 دبي» أمس، بأن أكثر من 25 ألف مورد محلي وعالمي للحدث الدولي المرتقب، سيستفيدون من منصة رقمية موحدة وفورية لإتمام عمليات الشراء والدفع، بالاستعانة بتقنية توفرها شركة «إس إيه بي»، شريك المعرض للحلول البرمجية المبتكرة.

تجربة مبسطة

وأوضح «إكسبو» في بيان أن حلول «إس إيه بي أريبا» ستعمل على رقمنة دورة حياة الشراء إلى الدفع وأتمتتها بالكامل، بما يوفر تجربة رقمية مبسطة لمورّدي «إكسبو 2020»، في ضوء تعزيز الشفافية والكفاءة على امتداد سلسلة التوريد العالمية للحدث الدولي.

وأضاف أن حلول الشراء التابعة لشركة التقنية العالمية، تعتمد في عملها على مركز بيانات الشركة السحابي العام بدولة الإمارات، حيث ترتبط بشبكة «أريبا» لتمكين المشترين والموردين من الاتصال وإجراء المعاملات.

منصة تعاونية

وبين «إكسبو 2020 دبي» أنه من خلال تلك المنصة التعاونية والمتوافقة مع الهواتف المحمولة، يتسنى للمورّدين المسجلين المشاركة في فعاليات التوريد، والتفاوض وتوقيع العقود، إضافة إلى إرسال الفواتير وتتبّع المدفوعات بصورة لحظية.

وأشار «إكسبو» إلى أنه أتم بالفعل معاملات تزيد قيمتها على مليار درهم عبر المنصة منذ إطلاقها، وهو ما يسلط الضوء على التزام الحدث الدولي بدفع عجلة نمو الأعمال على المدى الطويل في المنطقة وخارجها، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استثمار طويل الأجل

وقال الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، إن «(إكسبو 2020) يمثل استثماراً طويل الأجل في المستقبل يهدف إلى تعزيز فرص التواصل والنمو المستدامَين على صعيد الأعمال، في الاقتصادَين المحلي والدولي على حد سواء».

وأضاف أن «الشراكة مع (إس إيه بي) مثال على ما يمكن تحقيقه بما نتلقاه من دعم قيّم من شركائنا للتقنية من أجل استضافة واحدة من أكثر نُسخ (إكسبو) الدولي تقدماً من الناحية الرقمية»، لافتاً إلى أن «حلول (إس إيه بي أريبا) أسهمت في تحويل دورة الشراء إلى الدفع من بدايتها إلى نهايتها، وإنشاء معايير جديدة لأتمتة المشتريات لأجل مشروعات بهذا الحجم».

أفضل الممارسات

من جهته، قال الرئيس لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «إس إيه بي»، كلاوديو موروزابال، إن «(إكسبو 2020 دبي) يستعرض أفضل الممارسات العالمية في رقمنة عملية المشتريات لديه باستخدام حلول (إس إيه بي أريبا) للمساعدة في توضيح إنفاقه، وتوثيق التعاون مع مورّديه، وتحقيق أتمتة العمليات، بما في ذلك عملية فوترة لا تعتمد إطلاقاً استخدام الورق».

دعم

عقد «إكسبو 2020 دبي» مع شركة «إس إيه بي»، سلسلة من المؤتمرات والفعاليات لإعداد شبكة مورديه.

ومع تحول احتياجات «إكسبو» الشرائية من البناء إلى التجهيزات الداخلية وإدارة المرافق والخدمات التقنية، فإن الحدث الدولي و«إس إيه بي» سيستمران في تقديم الدعم بصورة فردية، حيث يشمل ذلك مكتب مساعدة مخصص لإرشاد الموردين عبر خطوات عملية التحول لمعاملات وعمليات رقمية.

• «المعرض» أتم معاملات بقيمة مليار درهم عبر منصة «أريبا» منذ إطلاقها.

• المنصة متوافقة مع الهواتف المحمولة وتتيح للمورّدين إرسال الفواتير وتتبّع المدفوعات.

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