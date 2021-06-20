16 ألف درهم أقل متوسط إيجار سنوي لـ «غرفة وصالة» في عجمان

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشف تقرير حديث مشترك لموقعَي «بيوت دوت كوم» و«دوبيزل» للخدمات العقارية، حول أكثر خمس مناطق سكنية طلباً لخيار استئجار شقق غرفة وصالة في عجمان بأقل من 20 ألف درهم سنوياً، أن متوسط الإيجار تراوح بين 16 ألفاً و20 ألف درهم لهذه الفئة.

الأعلى والأقل

وأوضح التقرير أن أعلى متوسط إيجاري تم تسجيله في المناطق الخمس بالإمارة لفئة «غرفة وصالة»، كان في منطقة الجرف عند متوسط 20 ألف درهم، بينما سجلت الإمارة أقل متوسط إيجاري لوحدة سكنية من الفئة ذاتها، عند مستوى 16 ألف درهم في منطقة مدينة الإمارات.

تصدّر

وبين التقرير أن «النعيمية» تصدرت المناطق السكنية الخمس الأكثر طلباً لاستئجار شقق في عجمان، تلتها منطقة الراشدية، ثم «مدينة الإمارات»، فيما جاءت بعدها «وسط مدينة عجمان»، وأخيراً منطقة الجرف.

البحث

وأضاف التقرير أن منطقة النعيمية حلّت أولاً في قائمة أفضل المناطق السكنية لاستئجار شقق «غرفة وصالة» في عجمان، بنسبة بحث بلغت نحو 34.54%، تلتها «الراشدية» بنسبة 20.68%، ومن ثم «مدينة الإمارات» بنسبة 17.79%، بينما جاءت في المركزين الرابع والخامس منطقتا وسط المدينة والجرف بنسبتَي 14.51% و12.48% على التوالي.

«النعيمية»

ولفت تقرير «بيوت دوت كوم» و«دوبيزل»، إلى أن «النعيمية» تصدرت أيضاً قائمة أكثر وأفضل المناطق السكنية لاستئجار شقة «غرفة وصالة»، حيث يمكن العثور على شقق للإيجار بمتوسط سعري يبلغ 19 ألف درهم سنوياً.

«الراشدية»

ووفقاً للتقرير، جاءت منطقة الراشدية ثانيةً في قائمة أفضل المناطق السكنية لاستئجار شقة «غرفة وصالة» بأقل من 20 ألف درهم سنوياً، حيث تتميز «الراشدية» بقربها من المدارس والمستشفيات، إلى جانب المطاعم والحدائق، ما جعلها من المناطق المناسبة للعائلات.

«مدينة الإمارات»

أما المركز الثالث في قائمة أفضل المناطق السكنية لاستئجار شقة «غرفة وصالة» في عجمان بأقل من 20 ألف درهم، فكان من نصيب «مدينة الإمارات» التي تقع في القطاع الشرقي من الإمارة، ولاقت «مدينة الإمارات» اهتماماً كبيراً من المستأجرين لقربها من شارع الشيخ محمد بن زايد.

«وسط المدينة»

وجاءت في المرتبة الرابعة بالقائمة منطقة وسط مدينة عجمان، حيث بلغ متوسط الإيجار فيها 19 ألف درهم. وتعد منطقة «وسط المدينة» من أشهر المناطق في الإمارة، وذلك لما توفره من مرافق خدمية وترفيهية وشقق سكنية في مبانٍ حديثة.

«الجرف»

وحلّت «الجرف» بالمركز الخامس في تقرير أفضل المناطق السكنية لاستئجار شقة «غرفة وصالة» في عجمان بأقل من 20 ألف درهم، وتعد «الجرف» من أكثر مناطق إمارة عجمان طلباً لاستئجار العقارات.

المناطق الـ 5

- النعيمية.

- الراشدية.

- مدينة الإمارات.

- وسط المدينة.

- الجرف.

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