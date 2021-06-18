«فلاي دبي» تسيّر رحلتين إلى أنقرة أسبوعياً اعتباراً من 29 يوليو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها ستبدأ رحلاتها إلى العاصمة التركية، اعتباراً من 29 يوليو، بواقع رحلتين أسبوعياً، مشيرة إلى أنه بذلك ستصبح أنقرة الوجهة الثانية للناقلة في تركيا بعد أسطنبول التي تخدمها الشركة برحلة يومية حالياً.

وكانت «فلاي دبي»، أضافت أيضاً وجهتين في تركيا إلى جدولها الصيفي الموسمي، حيث تسيّر رحلتين أسبوعياً من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي إلى مطار «ميلاس بودروم» ومطار «طرابزون» بين يونيو وسبتمبر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «الناقلة ستزيد عملياتها إلى مطار (أنقرة إيسنبوجا الدولي) إلى أربع رحلات أسبوعياً، اعتباراً من الثاني من أكتوبر المقبل».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «الناقلة لاتزال ملتزمة بفتح الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران، وقد قمنا بتوسيع شبكتنا إلى 97 وجهة»، مشيراً إلى أن «إطلاق العمليات إلى أنقرة سيوفر للمسافرين من الإمارات خطوطاً جوية مباشرة إلى العاصمة التركية، للمرة الأولى».

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