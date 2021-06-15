«العربية أبوظبي» إلى طرابزون اعتباراً من 13 يوليو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية أبوظبي» عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي ومدينة طرابزون في تركيا بدءاً من 13 يوليو 2021.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها تقدم هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً، ما يوفر للمتعاملين خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين. ولفتت الشركة إلى أن طرابزون تمثل الوجهة 14 لها منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وطرابزون عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو عبر وكلاء السفر. بدورها، أكدت «العربية للطيران» أنه منذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت على تحديث تجربة المتعاملين لتشمل كل تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، مشيرة إلى أنه تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. كما تحرص دائماً على تذكير المتعاملين بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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