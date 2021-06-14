«الاتحاد للطيران» و«العربية» تتيحان تبادل النقاط وإنفاقها في شراء التذاكر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء التابع لشركة «الاتحاد للطيران»، عن إبرام شراكة مع برنامج الولاء «AirRewards»، التابع شركة «العربية للطيران»، بما يتيح لأعضاء كلا البرنامجين الاستفادة من تبادل النقاط والأميال وإنفاقها في شراء تذاكر الطيران على متن رحلات «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» والعطلات والتسوّق وغيرها.

وقالت رئيسة برنامج الولاء والشراكة في «الاتحاد للطيران»، كيم هارداكار: «بفضل هذه الشراكة، سيحظى أعضاء برنامجي (ضيف الاتحاد) و(AirRewards) بفرصة كبيرة لتعزيز خيارات السفر والمزايا التي يقدمها برنامجا المكافآت».

وأوضحت هارداكار، في بيان صادر، أمس، أنه عند تحويل الأميال سيحصل أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» على نقطة واحدة من برنامج «AirRewards» عن كل ميلين من أميال «ضيف الاتحاد»، كما يمكن أيضاً تحويل «AirRewards» إلى أميال «ضيف الاتحاد» بواقع نقطتين من نقاط «AirRewards» لكل ميل من أميال «ضيف الاتحاد».

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