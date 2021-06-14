«بلووم القابضة» تباشر أعمال البناء في مشروع «الضي»

المصدر: أبوظبي Àالإمارات اليوم

أعلنت شركة بلووم القابضة، العاملة في مجال التطوير العقاري، أمس، عن مباشرة أعمال الإنشاءات في موقع مشروع «الضي».

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن مشروع «الضي» سيضم 181 وحدة «تاون هاوس» تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بأحجام وتصاميم متنوعة، وبأسعار تبدأ من 1.85 مليون درهم، لافتة إلى أن كل منزل يتسم بتصاميم مستوحاة من التصميم العمراني في منطقة البحر المتوسط. وأضافت «بلووم» أن إطلاق هذا المشروع يأتي تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى الإسهام في تلبية الطلب على الوحدات السكنية المتميزة.

ووفقاً للشركة، فإن من المقرر استكمال المشروع، الذي يقع على كورنيش القرم الشرقي في مدينة أبوظبي، خلال الربع الثالث من عام 2023.

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