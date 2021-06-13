«مركز انطلاق» يبدأ استقبال طلبات «برامج 2021» للشركات الناشئة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «مركز انطلاق»، المنصّة الوحيدة في المنطقة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات السياحة والسفر والطيران، عن البدء باستقبال طلبات برامج المجموعات الجديدة اعتباراً من أمس، داعياً الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية إلى المشاركة في برنامج عام 2021 حتى تحصل على الدعم الذي سيساعدها على النمو والتطور.

وذكرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في بيان، أن رواد الأعمال المشاركين في برامج المركز، سيتمكنون من الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء وكذلك فرص العمل الواعدة، بما يتيح لهم إمكانية التعامل مع تحديات الأعمال الشديدة، فضلاً عن الاستفادة من آراء ووجهات النظر المختلفة.

«حاضنة انطلاق»

وأشارت «دبي للسياحة»، إلى أن «مركز انطلاق» يجمع بين ثلاث منصّات هي: «حاضنة انطلاق»، و«مسرعات انطلاق»، و«مختبر أفكار انطلاق»، موضحة أن «حاضنة انطلاق»، برنامج يمتد على مدار 12 أسبوعاً للشركات الناشئة المبتدئة، يتم خلاله تقديم التمويل وإرشادات دراسات جدوى للسوق، فضلاً عن تزويد المشاركين بالنصائح الضرورية، وخوض يوم تجريبي لاستعراض الحلول التي تم تقديمها ومعرفة مدى ملاءمتها لدبي، إضافة إلى توفير دعم مالي قدره 50 ألف درهم لتسريع وصول خدمات المنتسبين في البرنامج للعملاء.

«مسرعات انطلاق»

وبينت الدائرة أن برنامج «مسرعات انطلاق»، يمتد إلى ثمانية أسابيع وموجه للشركات الناشئة المتقدمة التي تتطلع إلى توسيع أعمالها، حيث يقدم البرنامج استشارات شاملة عن السوق، مع إمكانية استخدام منظومة الشركاء لاختبار وتنفيذ حلولها، وكذلك عرض أفكارها أمام الشركاء الرئيسين والخبراء والمستثمرين بما يؤهلها للحصول على فرص للشراكة والتمويل.

«مختبر أفكار انطلاق»

أما برنامج «مختبر أفكار انطلاق»، فذكرت الدائرة أنه يمتد إلى ثلاثة أسابيع، ويركز على رعاية المواهب الإماراتية الشابة، وذلك كجزء من رؤية الإمارات لتطوير ودعم الابتكار وريادة الأعمال للشركات الناشئة الإماراتية.

مبادرة استراتيجية

وقال المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في «دبي للسياحة»، يوسف لوتاه، إن «مركز انطلاق» يُعد من المبادرات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها «دبي للسياحة»، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف أن «المركز الذي تم إطلاقه في العام الماضي خلال جائحة (كوفيد-19)، يمثل خير دليل على قُدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص».

قادة البرنامج

يقود برنامج «مركز انطلاق» (Intelak hub) في عامه الثاني قادة في قطاعات السياحة والسفر والخدمات الاستشارية وأنظمة المعلومات، الذين يعملون شركاء رئيسين له وهم:

■ «دبي للسياحة»، بخبرتها الواسعة في التسويق لدبي وجهة عالمية.

■ «مجموعة الإمارات»، التي تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الطيران من خلال شركة «طيران الإمارات»، وكذلك خدمات السفر عبر «دناتا».

■ «أكسنتشر»، الشركة الرائدة في تعزيز منظومة الشركات الناشئة.

■ «مايكروسوفت»، ذات الخبرة الواسعة في رعاية ودعم الشركات الناشئة.

• المركز يجمع «حاضنة انطلاق» و«مسرعات انطلاق» و«مختبر أفكار انطلاق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news