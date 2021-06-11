«ديوا» تجري مراحل مكثفة لضمان جودة المياه المحلّاة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأنها تجري مراحل عدة مكثفة لضمان جودة المياه المحلاة، بما يضمن تزويد المتعاملين في جميع أنحاء الإمارة بمياه شرب تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «(ديوا) تضمن جودة المياه المحلاة، من خلال الفحص المستمر عبر مختلف مراحل التحلية، حيث يتم أخذ عينات على مدار الساعة من مياه البحر الداخلة إلى محطات إنتاج الكهرباء والمياه لفحص عوامل وخصائص عدة، منها كمية الكلور الحر المتبقية ودرجة العكارة، لضمان عملية التعقيم والمحافظة على المعدات».

وأوضح الطاير لـ«الإمارت اليوم» أن «الهيئة تعمل عبر أجهزة لديها للرصد المستمر لبعض خصائص مياه البحر مثل: درجة الحرارة، درجة الملوحة، كمية الأوكسجين المذاب في الماء والأس الهيدروجيني وكمية الزيت، كما تحلل خصائص مياه البحر الداخلة إلى المحطات والمياه الراجعة إلى البحر بعد عملية التحلية، مثل الخصائص الفيزيائية، والخصائص الكيميائية العضوية وغير العضوية والخصائص الميكروبيولوجية حسب المعايير العالمية».

وأضاف أن «(ديوا) تعمل أيضاً بشكل مستمر على تعقيم المياه، لضمان خلوها من الكائنات المسببة للأمراض»، مشيراً إلى أنه علاوة على ذلك، تمر المياه بمراحل عدة من الترشيح قبل دخولها إلى محطات التحلية.

وبيّن الطاير أن «عملية تحلية المياه تتم بتقنية الفصل على مراحل متعددة (MSF)، التي تعتمد على تسخين المياه وتحويلها إلى بخار ومن ثم تكثيفه»، مؤكداً أن هذا الإجراء بحد ذاته يؤدي إلى تطهير المياه من أي تلوث ميكروبيولوجي.

وقال إنه «علاوة على ذلك، تعمل الهيئة ضمن مراحل متابعة جودة المياه على فحص المياه الواصلة للمستهلكين بصفة دورية وبشكل يومي، وذلك حسب خطط شهرية وسنوية، إذ يتم أخذ عينات المياه من الخزانات التابعة للهيئة، ومن نقاط ثابتة موصولة مباشرة بالشبكة على مستوى جميع مناطق دبي، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير الدولية من الناحية الكيميائية والبيولوجية».

وأفاد الطاير بأنه يتم فحص أنابيب المياه الجديدة، والتأكد من تعقيمها ونظافتها الصحية قبل دخولها للخدمة، لافتاً إلى أن مراقبة جودة مياه الشرب بعد العداد تقع على مسؤولية المتعاملين، ولذا يتعين عليهم التأكد دائماً من نظافة الخزانات والتوصيلات الداخلية.

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