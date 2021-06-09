ارتفاع سيولة الأسهم المحلية إلى 4.72 مليارات درهم خلال 3 جلسات

المصدر: أبوظبي ■ وام

حافظت أسواق المال المحلية على مكاسبها المتحققة منذ بداية الأسبوع، حيث أظهرت تماسكاً جيداً خلال جلسة، أمس، بدعم من استمرار شهية التداول عند مستويات عالية من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية.

وبلغت قيمة التداولات في نهاية الجلسة نحو 1.72 مليار درهم، ما رفع إجمالي قيمة السيولة المتداولة، خلال ثلاث جلسات إلى نحو 4.72 مليارات درهم.

وتواصل التفاعل الإيجابي من قبل المستثمرين مع الأخبار الصادرة عن بعض الشركات المدرجة في الأسواق لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي شجع شريحة جديدة من المتداولين على الاستثمار.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عند مستوى 6670 نقطة بزيادة نسبتها 0.37%، مقارنة باليوم السابق، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2835 نقطة في ختام التعاملات.

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