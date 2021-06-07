«إينوك» تفتتح محطتين جديدتين في منطقة الرحمانية بالشارقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في إمارة الشارقة، وبهذا يرتفع عدد محطات الخدمة التابعة لها في الإمارة إلى تسع محطات، و155 محطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأفادت المجموعة في بيان بأن المحطتين الجديدتين، تقعان في منطقة الرحمانية السكنية على «شارع الإمارات»، مشيرة إلى أن افتتاحهما يأتي في إطار خطة المجموعة لتشييد 12 محطة خدمة جديدة في الشارقة بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على الوقود وخدمات المركبات في الإمارة.

وأوضحت أنه بمساحة تبلغ 5600 متر مربع للمحطة الأولى، و3911 متراً مربعاً للمحطة الثانية، تضم كل محطة ست مضخات وقود مؤتمتة، وخمسة خزانات تتسع لنحو 15 ألف غالون، كما يضم كل منها متجر «زووم» محدّثاً، يوفّر للمستهلكين أكثر من 7500 منتج من الأطعمة والمشروبات، ومنفذ «برونتو» لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «انطلاقاً من دورنا كشركة نفط وطنية رائدة، نعمل باستمرار في إطار التزامنا الراسخ تجاه تشييد بنية تحتية متطورة، تلبي الطلب المتنامي على خدمات تزويد الوقود في دولة الإمارات».

وأضاف أن «افتتاح محطتي الخدمة الجديدتين سيسهم في ضمان وصول السكان والسائقين بسهولة إلى خدمات التزود بالوقود، وغيرها من خدمات المركبات ومنافذ التجزئة».

يشار إلى أن المحطتين شيّدتا وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، ومعايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية الشارقة. كما زوّدت المحطتان بأحدث تقنيات التدفّق المتغيّر للهواء في نظام تبريد الهواء، الذي يتميز بمعدل كفاءة عالية يسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%.

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