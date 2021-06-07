القدرة الإنتاجية من الكهرباء في دبي تصل إلى 12.9 ألف ميغاواط يومياً

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن وصول قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 12.9 ألف ميغاواط و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، بفضل البنية التحتية والرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم.

وبالمقارنة مع فترة التسعينات من القرن الماضي، التي شهدت اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي لتأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث كانت القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء نحو 1200 ميغاواط و60 مليون غالون من المياه يومياً، فإن الزيادة في القدرة الإنتاجية للهيئة تقدر بأكثر من 10 أضعاف بالنسبة للكهرباء، وأكثر من ثمانية أضعاف للمياه.

زيادة

ومن المتوقع أن تزيد القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء في يوليو المقبل إلى 13.2 ألف ميغاواط مع تدشين المشروع الأول بقدرة 300 ميغاواط، ضمن المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميغاواط من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي يتم تنفيذها بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

بنية تحتية متطورة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة، تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء إلى توقعات الطلب حتى عام 2030، مع الأخذ في الحسبان النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة».

وأضاف أنه «رغم التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) على الاقتصاد العالمي، إلا أن دبي تواصل مسيرة النمو والتطور، وتستمر في تعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية».

مشروعات عملاقة

وذكر الطاير، أن لدى الهيئة مشروعات عملاقة في الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول 2030.

وأشار إلى أن الشبكة الذكية تشكل مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، حيث تضم الشبكة الذكية برامج باستثمارات تصل إلى سبعة مليارات درهم، سيتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035.

رقم عالمي

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

• الشبكة الذكية مكون أساسي في استراتيجية «ديوا» لتطوير بنية تحتية متقدمة.

• من المتوقع أن تزيد القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء في يوليو إلى 13.2 ألف ميغاواط.

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