«العربية للطيران أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى سراييفو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران أبوظبي»، أمس، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، اعتباراً من 12 يوليو المقبل.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن سراييفو تمثل الوجهة 11 للناقلة، منذ إطلاق رحلاتها من مطار أبوظبي الدولي في الربع الثالث من العام الماضي.

وأفادت بأنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وسراييفو، عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو من خلال وكلاء السفر. يشار إلى أنه منذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة العملاء، لتشمل تدابير السلامة كافة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

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