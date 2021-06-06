19 دولة تستقبل مواطني الإمارات والمقيمين بدون حجر صحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفع عدد الدول التي باتت تستقبل المسافرين من دولة الإمارات، من دون الحاجة لحجر صحي إلى 19 دولة، وذلك بعد إعلان إسبانيا فتح حدودها أمام الزوار الدوليين المحصنين بالكامل اعتباراً من يوم غد (الاثنين 7 يونيو).

وأفادت شركة طيران الإمارات، بأنه أصبح بإمكان المسافرين الإماراتيين والمقيمين، الذين يخططون لقضاء عطلاتهم الصيفية، الاختيار من بين أكثر من 30 مدينة في 19 دولة عبر شبكة خطوط "طيران الإمارات"، مشيرة إلى أنه اعتباراً من يوليو المقبل، ستسيّر الناقلة أكثر من 280 رحلة أسبوعياً من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا والجزر السياحية الشهيرة.



وإسبانيا هي أحدث دولة أوروبية ترحب بعودة السياح، واعتباراً من 7 يونيو الجاري، سيتمكن السياح من دخول إسبانيا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ السفر، أو يمكنهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" أُجري قبل 48 ساعة من الوصول.

وسيحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول، وأن يكونوا قد تلقوا اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أو أحد اللقاحات المدرجة في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، بما فيها "فايزر بيونتيك"، و"سينوفارم" و"أسترازينيكا".

ويُسمح للأطفال غير المطعمين، الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام بالدخول مع ذويهم الحاصلين على اللقاح، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أعوام فيحتاجون إلى إبراز نتيجة اختبار PCR سلبية. وينبغي على المسافرين الدوليين أيضاً تعبئة نموذج المراقبة الصحية FCS عبر الإنترنت قبل الوصول. اضغط هنا للاطلاع على معلومات كاملة حول متطلبات دخول إسبانيا.



وتشغّل طيران الإمارات حالياً 5 رحلات أسبوعياً إلى مدريد و4 رحلات أسبوعياً إلى برشلونة وتخطط لإضافة المزيد مع تنامي الطلب على السفر.



ومع تقدم برنامج التطعيم عبر العالم وتطبيق بروتوكولات السفر الآمن، فإن مزيداً من الدول تتخذ خطوات نحو فتح حدودها للسفر والسياحة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تواصل طيران الإمارات تعزيز عملياتها مع عودة الطلب ودعم الانطلاقة السريعة للسياحة عبر شبكتها مع فتح مزيد من الممرات الآمنة، ما يوفر أمام القادمين والمغادرين إمكانية السفر من دون حجر صحي.



ففي القارة الأوروبية، يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بسفر مريح من دون حجر صحي إلى كل من قبرص واليونان وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا وفرنسا (اعتباراً من 9 يونيو). وفي الشرق الأوسط، يمكن للعملاء العودة إلى التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو الاستمتاع بعطلة في الأردن ولبنان والبحرين ومصر. ولمحبي البحر توفر طيران الإمارات رحلات مريحة إلى جزر المالديف وسيشيل، كما أعلنت مؤخراً أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى فوكيت اعتباراً من 2 يوليو (تموز) المقبل. وفي أفريقيا، يمكن الاستمتاع بجولات المدن والمنتجعات الفاخرة في كل من المغرب وكينيا وتنزانيا.



وأصبحت الولايات المتحدة، بفضل التقدم السريع لبرنامج التطعيم، تحظى بشعبية متنامية في أوساط السياح. وتسيّر طيران الإمارات حالياً رحلات إلى 11 وجهة في الولايات المتحدة، وسوف تضيف ميامي كوجهة جديدة في 21 يوليو (تموز) المقبل. وتشغّل الناقلة أيضاً طائرة A380 إلى عدة مدن عالمية هذا الصيف، بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس. كما تواصل مكسيكو سيتي استقبال السياح ورجال الأعمال، وسوف تستأنف طيران الإمارات خدمتها إلى المدينة اعتباراً من 2 يوليو (تموز) 2021.



وتواصل طيران الإمارات تعزيز شراكتها مع فلاي دبي، حيث وسّعت الشبكة المشتركة وبرنامج الرحلات إلى 48 مدينة في 33 دولة من دون الحاجة إلى حجر صحي هذا الصيف، ما يوفر أمام المسافرين خيارات أكثر من أي ناقلة أخرى في المنطقة.



وتعمل طيران الإمارات أيضاً على تطوير إمكانيات "جواز سفر أياتا" على رحلاتها إلى كل من برشلونة وموسكو وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي ومدريد، ومن لندن هيثرو، مع خطط لتوسيع نطاق جميع رحلاتها بحلول يوليو (تموز)، بالإضافة إلى التحقق من دون أوراق من السجلات الطبية المتعلقة بـ"كوفيد-19" من خلال شراكتها مع هيئة الصحة بدبي.



ويمكن لعملاء طيران الإمارات الاطلاع على برامج "الإمارات للعطلات"، التي تلبي أعلى معايير الصحة والسلامة. وتبدأ برامج الثلاث ليالٍ في فنادق الأربع نجوم من 2829 درهماً للشخص الواحد في إسبانيا ومن 4279 درهماً في جزر المحيط الهندي. وتبدأ باقات الخمس ليالٍ في فنادق الأربع نجوم من 5399 درهماً للشخص الواحد في ميامي ومن 2299 درهماً في بوكيت.



وتواصل طيران الإمارات بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.



ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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