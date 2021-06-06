اغلاق منشأة تجارية بدبي خالفت إجراءات مكافحة كورونا

المصدر: سامح عوض الله- دبي:

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بأنه خالف 74 منشأة تجارية في الإمارة كما تم تتبيه 3 منشآت وإغلاق منشأة واخدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من كوفيد-19.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

ودعت اقتصادية دبي إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للتي تتضمن ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ في المحال التجارية مشددة على ضرورة التواصل مع القطاع في حالة الرغبة بتقديم شكوى او الابلاغ عن مخالفات الاجراءات التي تهدف للحد من تفشي جائحة كورونا.

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