«طيران الإمارات» تطلق خدمة جديدة إلى ميامي اعتباراً من 22 يوليو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستطلق خدمة جديدة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك اعتباراً من 22 يوليو2021، مشيرة إلى أنه مع الوجهة الجديد ستغطي الناقلة 12 مدينة في الولايات المتحدة.

وأفادت الشركة في بيان بأن الخدمة الجديدة ستتيح لعملاء «طيران الإمارات» نقطة وصول أخرى إلى فلوريدا بعد أورلاندو، وتخدم منطقة جنوب الولاية، مع توفير رحلات مريحة للمسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا والمحيط الهندي عبر دبي.

26 ألف مقعد

ومع إضافة ميامي، سيرتفع عدد الرحلات التي تشغلها «طيران الإمارات» إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وتوفر ما يزيد على 26 ألف مقعد عبر بوسطن وشيكاغو ونيويورك (جون كينيدي ونيوارك) وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وأورلاندو.

الرحلات

واعتباراً من 22 يوليو المقبل ستغادر الرحلة «ئي كيه 213» مطار دبي الدولي في الساعة 3:10 صباحاً، وتصل إلى ميامي في الساعة 11 صباحاً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 214»، فتقلع من ميامي في الساعة 9:10 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 7:35 مساء اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي).

مؤشر قوي

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن «إطلاق خدمة مباشرة إلى ميامي في هذا الوقت، يُعدّ مؤشراً قوياً على ثقتنا بتعافي السفر مع تقدم الدول في برامج التطعيم وتنفيذ بروتوكولات لاستئناف الرحلات بأمان، لاسيما في الولايات المتحدة ودولة الإمارات، كما يؤكد التزامنا القوي تجاه السوق الأميركية التي تخدمها (طيران الإمارات) الآن بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً عبر 12 بوابة».

طلب واضح

وأضاف سموّه: «هناك طلب واضح على هذه الخدمة من قبل المسافرين للسياحة والعمل على السواء، ونحن على ثقة بأن الخط الجديد سيحظى بإقبال قوي عبر شبكتنا العالمية، وكذلك من المسافرين في جنوب فلوريدا وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، الذين سيتمكنون من الوصول بسهولة عبر ميامي إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات شبكتنا الأوسع».

وتابع سموّه: «نتطلع إلى تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة من فلوريدا وإليها، وتزويد عملائنا بتجربة (طيران الإمارات) الحائزة جوائز عالمية».

يشار إلى أن ميامي تشتهر بمرافقها الترفيهية المتعددة في الفن والموسيقى والعمارة والمطبخ، وتُعدّ واحدة من أشهر الوجهات في أميركا وأكثرها استقطاباً للزوّار.

إضافة مهمة

تمثل الخدمة الجديدة، التي أطلقتها «طيران الإمارات» إلى ميامي، إضافة مهمة للروابط التجارية الحالية التي توفرها «الإمارات للشحن الجوي»، والتي تشغل رحلات شحن منتظمة إلى ميامي منذ أكتوبر 2020، حيث تنقل صادرات المنتجات سريعة العطب والإلكترونيات والمكونات الأخرى، فضلاً عن سلع التجارة الإلكترونية.

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