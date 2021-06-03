«الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري» يوفران حلولاً تمويلية للمشروعات الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لتقديم برامج ضمانات ائتمانية وإقراض مشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وأفاد المصرف، في بيان، بأن هذه الشراكة ستركز على توفير حلول تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد إحدى الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات.

ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية برنامج الإقراض المشترك والضمانات الائتمانية إلى عملاء بنك دبي التجاري من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يمكن لـ«دبي التجاري» تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة أو المتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

كما سيزوّد بنك دبي التجاري الشركات الصغيرة بحساب تجاري رقمي، علاوة على مجموعة واسعة من القروض، أبرزها تمويل التجارة ورأس المال التشغيلي، والقروض مقابل ضمان مستحقات المشتريات على أجهزة الدفع، بالإضافة إلى حلول الإقراض المرتبطة بالأصول.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس شركاتهم الناشئة، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news