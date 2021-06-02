«طيران الإمارات» تستدعي بعض طياريها للعودة إلى العمل

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكدت شركة طيران الإمارات لـ«الإمارات اليوم» أنها استدعت بالفعل بعض طياريها للعودة إلى العمل، وذلك مع عودة الطلب على السفر تدريجياً، في وقت أعلنت استئناف خدمتها إلى جزيرة بوكيت التايلاندية، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل.

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» إن الناقلة حرصت على الاستعداد جيداً لدعم توسيع نطاق العمليات، وذلك مع عودة الطلب ببطء وتدريجياً.

وأضاف المتحدث لـ«الإمارات اليوم»: «استدعينا بالفعل بعض طيارينا للعودة إلى العمل، وسنواصل مراجعة متطلباتنا بالتوازي مع توسع الشبكة، وزيادة حجم الأسطول العامل».

وتابع: «في نوفمبر الماضي، ونتيجة لتقلص العمليات، لم يكن من خيار أمام بعض العاملين سوى أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، لكن (طيران الإمارات) اتخذت في هذه الظروف الصعبة تدابير لدعم هؤلاء العاملين، من خلال إبقاء مجموعة من المزايا، بما في ذلك الإبقاء على المسكن والخدمات، والتغطية الطبية الكاملة للعاملين وعائلاتهم، واستمرار بدلات دعم التعليم لأطفالهم المؤهلين، والتفاوض بشأن خفض الرسوم الدراسية مع مدارس مختارة في دولة الإمارات».

ولفت المتحدث إلى أنه إدراكاً منها للتأثير المحتمل لجائحة «كوفيد-19» في الرفاهية والصحة النفسية، فقد قدمت «طيران الإمارات» الدعم أيضاً للعاملين وعائلاتهم من خلال «برنامج مساعدة الموظفين»، وهو عبارة عن قناة دعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، تغطي مجموعة واسعة من القضايا، لمساعدتهم خلال هذه المرحلة الصعبة.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمتها إلى جزيرة بوكيت التايلاندية، بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الخطوة تأتي بعد إعادة فتح الوجهة التايلاندية أمام السياح الدوليين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» (كوفيد-19) بالكامل، مؤكدة أن المتعاملين الذين يسافرون إلى هذه الوجهة السياحية الشهيرة، لن يحتاجوا إلى حجر صحي، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها ستشغل على خط «دبي - بوكيت» طائرتها من طراز «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث.

واعتباراً من الثاني من يوليو 2021، ستغادر الرحلة «ئي كيه 378» دبي، أيام الثلاثاء والجمعة والسبت والأحد في الساعة الثالثة فجراً، لتصل إلى مطار بوكيت الدولي في الساعة 12:30 ظهراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 379» فتقلع من بوكيت في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، أيام الأربعاء والسبت والأحد والاثنين.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز الرحلات إلى بوكيت عبر الموقع http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر المعتمدين، داعية المسافرين إلى الاطلاع على التفاصيل حول متطلبات الدخول إلى بوكيت، والوثائق الإلزامية للمواطنين غير التايلانديين، من خلال مراجعة صفحة متطلبات السفر على emirates.com.

وشددت «طيران الإمارات» على أنها تواصل بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، مؤكدة أنها تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة، كما أدخلت أخيراً تقنية «بدون تلامس» لتسهيل مرور المتعاملين عبر مطار دبي الدولي.

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