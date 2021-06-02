«سكاي واردز» يمدد عرض أميال الفئة على الإنفاق اليومي حتى نهاية 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، عن عودة العمل بالعرض الحصري الذي يتيح أمام حاملي بطاقات «سكاي واردز» المشتركة مع كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و«سيتي بنك» وبنك الإمارات دبي الوطني، الفرصة لكسب أميال الفئة، إضافة إلى أميال «سكاي واردز» مقابل الإنفاق اليومي حتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت شركة «طيران الإمارات» في بيان أمس، أنه يمكن للأعضاء كسب ميل فئة واحد عن كل أربعة أميال «سكاي واردز» يكسبونها باستخدام بطاقاتهم الائتمانية من المصارف الثلاثة، ما سيتيح أمامهم إمكانية ترقية العضوية والاستمتاع بأولوية إنهاء إجراءات السفر ودخول الصالات الخاصة في المطار واختيار المقعد على الطائرة ووزن أمتعة إضافي من دون رسوم وغيرها من الامتيازات الكثيرة.

وأضافت أن العرض يسري على جميع عمليات الإنفاق المؤهلة في جميع الفئات، بما في ذلك التسوق عبر الإنترنت ودفع فواتير الخدمات ومحال البقالة ورسوم التعليم، وغيرها.

كما يستطيع الأعضاء كسب مزيد من الأميال عند الإنفاق باستخدام بطاقاتهم الائتمانية المشتركة من «سكاي واردز طيران الإمارات» عبر مجموعة من الفنادق وشركات تأجير السيارات ومحال التجزئة والشركاء مثل «دبي مول» وفنادق «سكاي واردز طيران الإمارات» وغيرها.

ويمكن استبدال أميال «سكاي واردز» بمجموعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر السفر مع «طيران الإمارات» والناقلات الشريكة، والترقيات والإقامات الفندقية.

وسيتم توسيع العرض قريباً ليشمل جميع بطاقات «سكاي واردز طيران الإمارات» الائتمانية ذات العلامات التجارية المشتركة في دولة الإمارات.

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