"الاتحاد للطيران" تكشف عن خيارات سفر سلس من دون حجر صحي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "الاتحاد للطيران"، عن خيارات سفر سلس ومن دون حجر صحي، إثر التحديثات الأخيرة على القائمة الخضراء للبلدان والمناطق والأقاليم التي يمكنك السفر منها إلى أبوظبي دون الحاجة إلى الحجر الصحي وممرات السفر الآمنة.

وأوضحت الناقلة في بيان اليوم، أنه أصبح بإمكان المسافرين من ألمانيا، إسبانيا والولايات المتحدة زيارة أبوظبي من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول، وذلك بالإضافة إلى الدول الأخرى الموجودة على القائمة الخضراء ومنها المغرب، روسيا، سويسرا، بريطانيا وغيرها.

كما يمكن للمسافرين اكتشاف المدن الأميركية الكبرى مع رحلات "الاتحاد للطيران" إلى واشنطن وشيكاغو ونيويورك.

ويستفيد الضيوف المغادرون من أبوظبي من الخدمات التي يقدمها مركز التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجمارك الأميركية، وهو المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة بتخليص كافة معاملات الهجرة والجوازات والتفتيش في أبوظبي قبل الصعود إلى الطائرة.

وابتداء من الأول من يونيو 2021، يمكن لضيوف "الاتحاد" من الإماراتيين والمسافرين الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، السفر إلى ميلان أو روما من دون الحاجة إلى الحجر الصحي، لكن يتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة الأنف قبل ما لا يتجاوز 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة من أبوظبي، أو الخضوع لفحص سريع لمسافري الترانزيت في مطار أبوظبي الدولي، وعند الوصول إلى إيطاليا، يتوجب على الضيوف إجراء فحص مسحة سريع للأجسام المضادة.

وبالنسبة للمسافرين بين أبوظبي والبحرين، اليونان وسيشل، تمت إقامة ممرات سفر آمنة للأفراد الحاصلين على جرعتين من اللقاح، ويتم اعتماد شهادات اللقاح الصادرة عن السلطات الصحية في هذه الدول للسماح للزوار لدخول البلاد من دون الخضوع للحجر الصحي.

أما بالنسبة للمسافرين الحاصلين على اللقاح من المواطنين والمقيمين العائدين إلى أبوظبي من كافة الدول الأخرى غير المسجّلة على القائمة الخضراء، فقد تم خفض فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام.

ولتعزيز خيارات السفر، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر من المنزل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـ"الاتحاد للطيران" etihad.com قبل سبع ساعات من موعد الرحلة.

وتتضمن الخدمة تسجيل الحقائب، واختيار المقاعد واستلام بطاقة صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة من منزلهم في أبوظبي.

وعند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، سيتمكن جميع المسافرين - باستثناء مسافري الترانزيت - الذين حجزوا الخدمة تجنب الوقوف في الطوابير، بما يمنحهم تجربة سفر سلسلة في المطار، علماً بأنه يجب على الضيوف استلام الامتعة من سير الأمتعة بأنفسهم لدى الوصول إلى وجهة السفر.

كما يترتب على جميع المسافرين إجراء فحص مسحة الأنف قبل 48 أو 72 ساعة من موعد الرحلة، بحسب الوجهة.

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