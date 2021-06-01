مخالفة 31 منشأة في دبي لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بأنه خالف، أول من أمس، 31 منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المعتمدة والمُوصى بها من قبل الجهات الصحية محلياً وعالمياً، وأهمها لبس الكمامات، والتباعد الجسدي، والالتزام بساعات العمل في المطاعم، وفي محال الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وأوضح أن فريق التفتيش قام بمخالفة 29 مطعماً ومقهى لتقديم الوجبات داخل المطعم بعد الساعات المسموح بها، إضافة إلى مخالفة صالون رجالي ومحل تجاري لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، مبيناً أن المنشآت المخالفة وجدت في الأسواق المفتوحة بمناطق: نايف، والرقة، والنخيل، والمصلى، والمرر، والبراحة، وعيال ناصر، والضغاية، والحضيبة، والضيافة، وعود ميثاء، وفي المراكز التجارية، كما تم التنبيه على محلين في السوق الصيني، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وكانت اقتصادية دبي، خالفت 56 منشأة تجارية، السبت الماضي، في إطار زيادة معدلات الزيارات الرقابية للأسواق، خصوصاً في أعقاب عروض «التخفيضات الكبرى» التي أسهمت في زيادة أعداد مرتادي المحال التجارية في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حذرت اقتصادية دبي من أن المخالفة تعرض صاحبها لغرامات مالية كبيرة، كما أنها قد تؤدي إلى غلق المنشأة التي لا تراعي التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية.

وأشارت الدائرة إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ستركز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات، مؤكدة عدم التهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

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