إيطاليا تتخلى عن شرط الحجر الصحي للمسافرين من الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها المباشرة بين دبي وفينيسيا (البندقية) بثلاث رحلات أسبوعياً في البداية، وترفع عدد رحلاتها إلى مدينة ميلانو من ثماني إلى 10 رحلات أسبوعياً يوليو المقبل، وذلك على خلفية إلغاء الحجر الصحي للواصلين إلى إيطاليا من الإمارات.

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، بالجهود المستمرة لتسهيل وتيسير السفر الدولي بين الإمارات وإيطاليا، مؤكداً سموّه أن العودة الآمنة للحركة الجوية ستساعد على تعزيز التجارة والسياحة بين البلدين، في وقت أشادت فيه مؤسسة مطارات دبي بقرار الحكومة الإيطالية التخلي عن شرط الحجر الصحي لمدة 10 أيام لجميع فئات المسافرين من دولة الإمارات، واعتبرته خطوة مهمة نحو التعافي من الوباء العالمي.

وتفصيلاً، أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها المباشرة بين دبي وفينيسيا (البندقية) بثلاث رحلات أسبوعياً في البداية، وسترفع عدد رحلاتها إلى مدينة ميلانو من ثماني إلى 10 رحلات أسبوعياً في يوليو المقبل، بما في ذلك خدمة يومية على خط «دبي - ميلانو - نيويورك جون كينيدي»، وثلاث رحلات، ذهاباً وعودة، بين دبي وميلانو.

وأضافت في بيان، أمس، أنه فضلاً عن الرحلات الأسبوعية الخمس إلى مدينة روما، والرحلات الأسبوعية الثلاث إلى بولونيا، سيرتفع إجمالي رحلات الناقلة إلى إيطاليا في يوليو 2021 إلى 21 رحلة أسبوعياً تغطي أربع مدن.

وستخدم «طيران الإمارات» فينيسيا، وميلانو، وروما، وبولونيا، بطائراتها الحديثة من طراز «بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أن خطوتها بتوسيع خدماتها إلى إيطاليا، تأتي بعد بدء العمل بترتيبات «رحلة اختبار كوفيد» Covid-Tested flight التي تتيح لركابها السفر إلى إيطاليا دون حجر صحي عند الوصول.

عودة آمنة

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، باعتماد ترتيبات الرحلات التي أجرى ركابها اختبار «كوفيد-19»، ووجّه الشكر إلى السلطات المعنية في إيطاليا ودولة الإمارات على جهودهم المستمرة لتسهيل وتيسير السفر الدولي.

وقال سموّه: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع إيطاليا، وستساعد العودة الآمنة للحركة الجوية على تعزيز التجارة والسياحة بين البلدين».

وتابع سموّه: «دبي مركز تجاري عالمي، ومُقام لأناس من أكثر من 200 دولة، ولم تدّخر دبي ودولة الإمارات أي جهد للحفاظ على المجتمعات في مأمن من الجائحة، بدءاً من برنامج التطعيم الرائد عالمياً، إلى بروتوكولات السلامة الحيوية الخاصة بنا في جميع القطاعات، بما في ذلك مرافق الترفيه والاستجمام والمدارس والشركات والمطارات. ونأمل أن تنظر دول أخرى في اعتماد ترتيبات مماثلة لتسهيل السفر، من دون الحاجة إلى حجر صحي عند الوصول».

اختبار «كوفيد-19»

واعتباراً من الثاني من يونيو الجاري، يتعين على متعاملي «طيران الإمارات» المسافرين إلى إيطاليا، من سن عامين وأكثر، إجراء اختبار «كوفيد-19» PCR-RT أو اختبار «أنتيجين السريع» Rapid Antigen ساري المفعول لمدة 48 ساعة قبل المغادرة. كما يحتاج المسافرون إلى إجراء اختبار مسحة «أنتيجين السريع» عند الوصول إلى إيطاليا، على نفقتهم الخاصة. ودعت «طيران الإمارات» المتعاملين إلى الاطلاع على تفاصيل متطلبات الدخول إلى إيطاليا، عبر صفحة متطلبات السفر على emirates.com.

«مطارات دبي»

إلى ذلك، أشادت مؤسسة مطارات دبي بقرار الحكومة الإيطالية التخلي عن شرط الحجر الصحي لمدة 10 أيام لجميع فئات المسافرين من دولة الإمارات، وذلك مع شرط تطبيق بروتوكول السفر القائم على نتيجة الفحص السلبي قبل السفر.

واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، قرار الحكومة الإيطالية خطوة مهمة نحو التعافي من الوباء العالمي، وستمنح المسافرين إلى أوروبا فرصة للتخطيط للرحلات التي طال انتظارها إلى واحدة من أكثر الوجهات شهرة في العالم. وأضاف: «يعزز القرار الثقة التي يتمتع بها كلا البلدين في نهجهما للتغلب على آثار الجائحة، في وقت تعتبر فيه هذه الوجهة واحدة من أهم ممرات السفر الثنائية التي تعتبر حيوية لإعادة تحفيز السفر»، معرباً عن أمله في أن تحذو الدول الأخرى حذو إيطاليا في قيادة الانتعاش العالمي.

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