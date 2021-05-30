الاتحاد للطيران: تمديد تعليق السفر من الهند للإمارات باستثناء 4 فئات

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت الاتحاد للطيران انه تم تمديد تعليق سفر الركاب من الهند إلى الإمارات وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الشركة ستواصل تشغيل رحلاتها إلى الهند، ونقل المسافرين من شبكة وجهاتها ومن أبوظبي.

واوضح انه بالرغم من انه لن يسمح للاتحاد للطيران بنقل المسافرين من الهند فسوف يتم إعفاء المواطنين الإماراتيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الحكومية وخطابات المهام الرسمية من قيود الدخول إلى الإمارات علماً بأن هؤلاء المسافرين سوف يخضعون لمتطلبات القبول والحجر الصحي.

ونوه الى انه سيستمر تشغيل رحلات الشحن في كلا الاتجاهين دون تأثر.

واشار الى ان الاتحاد للطيران ستواصل العمل مع الضيوف المتضررين لإبلاغهم بالتغيير على جدول رحلاتهم.

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