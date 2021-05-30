«موانئ أبوظبي» تدرج سندات بمليار دولار في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن «شركة موانئ أبوظبي»، والبالغ قيمتها مليار دولار من فئة واحدة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الثالث من يونيو المقبل.

جاء الإعلان عن إدراج السندات، بموجب بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني، تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات، وذلك استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن نظام السندات، وتعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.





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