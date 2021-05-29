اقتصادية دبي تخالف 49 مطعماً ومقهى لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 49 مطعماً ومقهى وكافتيريا وذلك لعدم التزامها بقرارات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، والتي حددت ساعات عمل تقديم الوجبات داخل المطاعم قبل الساعة الواحدة ليلاً، ويسمح للمطاعم بتوصيل الطلبات بشكل طبيعي بعد الساعة الواحدة ليلاً إذا رغبت في ذلك.

وتركزت المطاعم والمقاهي المخالفة في الكرامة وجميرا والسطوة والمرقبات والرقة، وستستمر اقتصادية دبي بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي، للتأكد من الالتزام بساعات العمل.

من جانب آخر، خالفت فرق التفتيش باقتصادية دبي أربعة محال في مردف سيتي سنتر، أثناء فترة التخفيضات الكبرى، حيث رصدت مخالفة عدم الالتزام بلبس الكمامات في ثلاثة محال ومخالفة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في محل آخر، وستستمر اقتصادية دبي بالتفتيش على المنشآت التجارية في الإمارة، للتأكد من الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين للابلاغ عن أي مخالفة للتدابير الاحترازية.

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