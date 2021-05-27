بالصور.. إزدحام بمراكز التسوق في دبي مع بدء "3 أيام من التخفيضات الكبرى"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت مراكز للتسوق بدبي اليوم مظاهر ازدحام وإقبال من المستهلكين للاستفادة من عروض التنزيلات المواكبة لانطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة أكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى 90%.

ورصدت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية لها بعدد من مراكز التسوق، مؤشرات إقبال لافتة من المستهلكين على متاجر للملابس الجاهزة بأنواعها والتي استأثرت بالحصص الأكبر من الطلب الاستهلاكي، يليها منافذ لتجارة الأجهزة الإلكترونية، إضافة للحقائب والأحذية.

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ورئيس مركزي "الريف مول" و"برجمان"، ماجد سيف الغرير، إن "فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) شهدت خلال أول أيامها معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين وبشكل ملحوظ على مراكز التسوق وهو ما يؤشر إلى أن الفعالية ستسهم بشكل إيجابي على إنعاش قطاع التسوق وتجارة التجزئة، ولا سيما مع مواكبة التخفيضات لعطلة نهاية الأسبوع ما يسهم في استقطاب عدد كبير من المتعاملين، إضافة للسائحين بالدولة".

وأشار إلى أن "النسب الكبيرة للتخفيضات التي تشملها الفعالية وتتضمن مشاركة عدد كبير من المتاجر، إضافة لاختيار موعد جيدا جدا للتنزيلات بشكل مواكب لموعد تسليم رواتب الموظفين من الأمور الإيجابية التي تدعم زخم النشاط بمراكز التسوق خلال فترة الفعالية، ولا سيما مع كونها تقتصر على فترة ثلاثة أيام فقط".

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